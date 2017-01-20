13:51 20 Января 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 8°C
Прямой эфир
Поиск
Видео

Митинг в Вашингтоне против Трампа

Получить короткую ссылку
7 0 0

Новости

Все новости
Все новости
(0:44 / 4.51Mb / просмотров видео: 123)
RUPTLY
© RUPTLY.

Митинг против избранного президента США Дональда Трампа прошел в Вашингтоне. Смотрите на видео, что происходило на улицах города перед предстоящей инаугурацией.

  • В России разработана уникальная пожарная пена
    Последнее обновление: 16:40 19.01.2017
    16:40 19.01.2017

    В России разработана уникальная пожарная пена

    В Петербурге представили комплекс химической защиты "Зверь", способный потушить пожар на складе ядерных боеприпасов и с помощью уникальной пены замаскировать боевую технику от радиолокационных станций и спутников противника.

    35
  • Акция протеста у американского посольства в Москве
    Последнее обновление: 14:21 18.01.2017
    14:21 18.01.2017

    Акция протеста у американского посольства в Москве

    Активисты из группы "Федералы" провели акцию протеста против политики Барака Обамы около здания американского посольства в Москве. Она была приурочена к окончанию полномочий нынешнего лидера США.

    26
  • Шамба и Агрба рассказали, почему в Абхазии вершится самосуд
    Последнее обновление: 11:41 18.01.2017
    11:41 18.01.2017

    Шамба и Агрба рассказали, почему в Абхазии вершится самосуд

    Череду убийств в начале 2017 года и последовавшую за ними кровную месть, вопросы наркомании и коррупции обсудили представители духовенства и общественности республики.

    1240
  • Тимур Тания: жизнь в кадре. Фрагменты выступлений
    Последнее обновление: 20:50 17.01.2017
    20:50 17.01.2017

    Тимур Тания: жизнь в кадре. Фрагменты выступлений

    Капитан команды КВН "Нарты из Абхазии", актер комедийных проектов российского телевизионного канала ТНТ "Дружба народов" и "Однажды в России" Тимур Тания родился 17 января 1980 года.

    111

Главные темы

Репатриация

Мультимедиа

Леля Тванба в кругу своих подруг. Амзара 1980 год.
"Аиааира" поэтессы Лели Тванба
Митинг в Вашингтоне против Трампа
Митинг в Вашингтоне против Трампа
Как не испортить вещи стиркой
Правда и мифы о стирке

Соцсети

Sputnikabkhazia