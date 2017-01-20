Митинг в Вашингтоне против Трампа

После первого нападения боевиков ИГ, почти два года назад, древняя Пальмира уцелела на 80%, террористы успели уничтожить важные древние постройки, такие как храм Бэла и Баал Шамина, Триумфальную арку и колонны в долине гробниц, здание Цитадели Салах ад-Дина и национальный музей.

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