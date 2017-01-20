Митинг в Вашингтоне против Трампа

В Петербурге представили комплекс химической защиты "Зверь", способный потушить пожар на складе ядерных боеприпасов и с помощью уникальной пены замаскировать боевую технику от радиолокационных станций и спутников противника.
Активисты из группы "Федералы" провели акцию протеста против политики Барака Обамы около здания американского посольства в Москве. Она была приурочена к окончанию полномочий нынешнего лидера США.
Череду убийств в начале 2017 года и последовавшую за ними кровную месть, вопросы наркомании и коррупции обсудили представители духовенства и общественности республики.
Капитан команды КВН "Нарты из Абхазии", актер комедийных проектов российского телевизионного канала ТНТ "Дружба народов" и "Однажды в России" Тимур Тания родился 17 января 1980 года.
В рубрике Оk, Sputnik корреспонденты Sputnik Абхазия продолжают отвечать на вопросы, присланные читателями.
После первого нападения боевиков ИГ, почти два года назад, древняя Пальмира уцелела на 80%, террористы успели уничтожить важные древние постройки, такие как храм Бэла и Баал Шамина, Триумфальную арку и колонны в долине гробниц, здание Цитадели Салах ад-Дина и национальный музей.
Тренировки ЮВО проводятся на регулярной основе с целью выработки у военнослужащих навыков оперативных действий при выборе огневых позиций, эффективного применения оружия и боевой техники, а также отработки взаимодействия и слаженности подразделений в боевых условиях.