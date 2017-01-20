Перепалка в Минкульте: как искали виновного в разрушении стены "Анакопии"

Бурную дискуссию ученых вызвал разбор стены в алтаре храма Феодора в Новом Афоне. Стену собрали монахи в конце XIX века из плит ранее разрушенных храмов с греческими надписями и барельефами. Директор заповедника "Анакопия" самовольно разобрал стену, перенес артефакты в музей. Большинство участников совета высказались, что Аргун нарушил закон, но катастрофических последствий его поступок не имел.

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На аргументы Алхаса Аргун о том, что с увеличением потока туристов участились случаи вандализма, Эльвира Арсалия ответила, что достаточно установить охрану и видеонаблюдение. Директор "Анакопии" заявил, что площадь подведомственного ему заповедника огромна, и чтобы поставить охрану везде, потребуется батальон солдат.

Алхас Аргун заявил, что ему сделали выговор, но вина в нарушении закона есть и у Министерства культуры, которому он написал четыре письма, оставшиеся без ответа.

"Я принял выговор, сделанный мне, но кто сделает выговор вышестоящей инстанции, которая игнорировала мои обращения?" — вопрошал директор "Анакопии" на заседании.

Участники научно-методического совета пришли к решению ограничиться выговором директору заповедника. Для решения дальнейшей судьбы артефактов создадут комиссию, которая детально изучит вопрос.