В 20-градусный мороз девушка сдвинула два трамвайных вагона: видео из Иркутска

Ранее Кошелева по прозвищу Скала сдвигала с места трамвайный вагон весом 17 тонн, затем были 16-тонный КамАЗ и вертолет Ми-8 весом 8,5 тонн. В июле 2016 года она вместе с еще одной спортсменкой Анастасией Москалевой протащили несколько метров погрузчик Kalmar Global весом 64 тонны, передает РИА Новости.

На этот раз груз – два трамвайных вагона, которые спортсменка под одобрительные крики и аплодисменты сдвинула с места и протянула несколько метров по рельсам — весил около 42 тонн. Рекордсменка впервые в мире сделала это в суровых климатических условиях – в мороз более 20 градусов. В интервью журналистам она затем призналась, что мечтает сдвинуть с места самолет и океанский лайнер.

"Обычно мы тренируемся в трамвайном депо. Нас часто спрашивают, зачем вам это. Просто у меня есть цель — я хочу установить мировой рекорд и попасть в Книгу рекордов Гиннесса", — сказала Оксана.

Как сдвинуть с места самолет, силачка уже представляет, ведь ей приходилось тянуть Ми-8. А вот как сдвигают пароходы, ей только предстоит узнать. Летом спортсменка намерена начать тренировки на Байкале. По этому поводу она имеет собственное мнение: "Жаль, что больших кораблей на Байкале нет, только маленькие. Придется ехать за рекордом в Австралию".