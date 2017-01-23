Последствия торнадо на юго-востоке США. Кадры

Число жертв торнадо на юго-востоке США достигло 18 человек.
Президент США Дональд Трамп пообещал федеральную помощь штатам Джорджия, Флорида и Алабама, пострадавшим от торнадо, штормов и ливней.
Число жертв торнадо на юго-востоке США достигло 18 человек.
Президент США Дональд Трамп пообещал федеральную помощь штатам Джорджия, Флорида и Алабама, пострадавшим от торнадо, штормов и ливней.
Марши за права женщин прошли в США после инаугурации Дональда Трампа, в акциях приняли участие до двух миллионов человек.
Мастер спорта по пауэрлифтингу, многократная победительница всероссийских соревнований по силовому многоборью иркутянка Оксана Кошелева в 20-градусный мороз сдвинула с места два трамвайных вагона и несколько метров протащила их по рельсам.
Пара начала танец под культовую песню для всех американцев May Way Фрэнка Синатры. После к ним присоединились вице-президент Майк Пенс с супругой и дети Трампа со своими парами.
Заседание Научно-методического совета по сохранению историко-культурного наследия Министерства культуры Абхазии прошло в пятницу 20 января.
Кристина Геворкян из Сухума утром 1 января родила в сочинском роддоме девочку весом 870 граммов, роды принимал министр здравоохранения Кубани Евгений Филиппов.
Более полутора тысяч предприятий сельского хозяйства Абхазии представлено в новом каталоге Торгово-промышленной палаты.
Министр сельского хозяйства Абхазии Даур Тарба рассказал корреспонденту Sputnik Абхазия о том, как прошел мандариновый сезон в 2016 году и что помешало побить рекорды прошлых лет.