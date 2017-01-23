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Последствия торнадо на юго-востоке США. Кадры

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Сильные штормы и ливни обрушились на штаты Джорджия, Флорида и Алабама. Число жертв торнадо на юго-востоке США достигло 18 человек.

Число жертв торнадо на юго-востоке США достигло 18 человек.

Президент США Дональд Трамп пообещал федеральную помощь штатам Джорджия, Флорида и Алабама, пострадавшим от торнадо, штормов и ливней.

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