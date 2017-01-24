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Медведев рассказал о перспективах российско-армянских переговоров

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© Sputnik.

Медведев и Карапетян отметили важность увеличения товарооборота между двумя Россией и Арменией.

Российско-армянские переговоры должны способствовать дальнейшему развитию сотрудничества двух стран и более удобному общению между людьми, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с главой правительства Армении Кареном Карапетяном.

"К Вашему визиту подготовлен набор документов, который по отдельным направлениям развивает сектор нашего сотрудничества, продвигает наше сотрудничество. Надеюсь, это будет способствовать развитию экономических связей и просто удобству человеческого общения", — заявил Медведев, приветствуя Карапетяна.

Российский премьер также отметил, что товарооборот двух государств является стабильным, а импорт из Армении вырос на 70%.

"Несмотря на международную конъюнктуру, несмотря на изменение цен на энергоносители, целый ряд других экономических моментов, тем не менее товарооборот у нас стабильный. А если говорить, например, об импорте из Армении в нашу страну, поставках вашей продукции, то за прошлый год мы наблюдаем рост на 70%", — сказал российский премьер. По его словам, таких показателей удалось добиться благодаря присоединению Армении к Евразийскому союзу и укреплению хозяйственных связей двух стран.

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