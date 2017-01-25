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На защите Москвы, или как выглядит РЛС "Дон-2Н" в составе системы ПРО

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Радиолокационная станция "Дон-2Н" входит в состав системы противоракетной обороны (ПРО) А-135 "Амур", которая стоит на защите Москвы и части центрального региона России.

Радиолокационная станция "Дон-2Н" входит в состав системы противоракетной обороны (ПРО) А-135 "Амур", которая стоит на защите Москвы и части центрального региона России.

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