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Первый поезд приехал в сирийский Алеппо с начала войны

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(1:04 / 6.93Mb / просмотров видео: 115)
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Пассажирский поезд впервые за четыре с половиной года с начала войны приехал в Алеппо. Он следовал по недавно восстановленному железнодорожному маршруту от станции "Джирбин" до станции "Багдад".

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