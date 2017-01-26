Обезьяна "усыновила" бездомного щенка в Индии

Пассажирский поезд впервые за четыре с половиной года с начала войны приехал в Алеппо. Он следовал по недавно восстановленному железнодорожному маршруту от станции "Джирбин" до станции "Багдад".
Президент РФ Владимир Путин во время визита в МГУ помог исполнявшему песню "14 минут до старта" студенту вспомнить забытые слова.
Новый президент Федерации футбола Абхазии Джума Кварацхелия назвал главной задачей ФФА проведение Чемпионата республики.
Радиолокационная станция "Дон-2Н" входит в состав системы противоракетной обороны (ПРО) А-135 "Амур", которая стоит на защите Москвы и части центрального региона России.
Трехдневные тактико-специальные учения прошли на российской военной базе в Абхазии, сообщает пресс-служба Южного военного округа.
В рубрике Оk, Sputnik корреспонденты Sputnik Абхазия продолжают отвечать на вопросы, присланные читателями.
После ухода Виктории Нуланд с поста помощника госсекретаря США появилась надежда на более реалистичный, прагматичный, деловой и менее идеологизированный подход в российско-американских отношениях.