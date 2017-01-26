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Обезьяна "усыновила" бездомного щенка в Индии

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(0:39 / 4.14Mb / просмотров видео: 43)
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Обезьяна вида макака-резус "усыновила" бездомного щенка в индийском городе Карели (штат Мадхъя-Прадеш). Смотрите на видео, как заботливая мамочка следит за малышом и оберегает.

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