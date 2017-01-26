Минтуризма Абхазии рассказало о новых правилах аттестации гидов

Все экскурсоводы с этого года будут обязаны проходить курсы подготовки и повышения квалификации.

Те, у кого есть пять лет подтвержденного стажа, получат вторую категорию и будут продлевать лицензию раз в три года.

Экскурсоводы с семилетним стажем получат первую категорию, им придется проходить через аттестационную комиссию и курсы повышения квалификации раз в пять лет.

Те, у кого нет подтвержденного стажа, а таких, по мнению Минтуризма республики, 90%, обязаны будут подтверждать свою профпригодность каждый год.

Стаж для экскурсовода будет считаться, если за год человек проработал пятьдесят дней, о чем должно быть подтверждение в журнале движения экскурсионных путевок, который обязана вести каждая турфирма в Абхазии.

Кроме того, Минтуризма Абхазии планирует поднять штрафы нелегально работающим экскурсоводам с 1800 рублей до 30 тысяч рублей.

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