Трансляция завершена: Пресс-конференция, посвященная конкурсу канала НТВ "Ты супер!"

Минтуризма Абхазии берется навести законность в туристической сфере республики.
Об Армении в Абхазии не только знают, но и бывают в этой республике, а у некоторых в планах посетить ее.
Обезьяна вида макака-резус "усыновила" бездомного щенка в индийском городе Карели (штат Мадхъя-Прадеш). Смотрите на видео, как заботливая мамочка следит за малышом и оберегает.
Пассажирский поезд впервые за четыре с половиной года с начала войны приехал в Алеппо. Он следовал по недавно восстановленному железнодорожному маршруту от станции "Джирбин" до станции "Багдад".
Совместный проект Информационного агентства и радио Sputnik и НТВ "Ты супер!" дарит шанс талантливым детям заявить о себе: его участниками станут воспитанники детских домов, школ-интернатов и дети из приемных семей.
Секретарь Совета Безопасности Абхазии Мухамед Килба прокомментировал акцию протеста жителей Галского района из-за закрытия пункта пропуска "Набакия" на абхазо-грузинской границе.
Известная российская поэтесса и переводчица Римма Федоровна Казакова родилась 27 января 1932 года в Ставрополе.