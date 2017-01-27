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Трансляция завершена: Пресс-конференция, посвященная конкурсу канала НТВ "Ты супер!"

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Совместный проект Информационного агентства и радио Sputnik и НТВ "Ты супер!" дарит шанс талантливым детям заявить о себе: его участниками станут воспитанники детских домов, школ-интернатов и дети из приемных семей.

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