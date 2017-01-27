Пресс-конференция, посвященная международному вокальному конкурсу канала НТВ "Ты супер!"

Заур Бганба отметил, что в промышленном секторе в 2016 году хорошие показатели были у Гагрского лесхоза и у производителей безалкогольных напитков.
Минтуризма Абхазии берется навести законность в туристической сфере республики.
Об Армении в Абхазии не только знают, но и бывают в этой республике, а у некоторых в планах посетить ее.
Обезьяна вида макака-резус "усыновила" бездомного щенка в индийском городе Карели (штат Мадхъя-Прадеш). Смотрите на видео, как заботливая мамочка следит за малышом и оберегает.
Ежегодно 27 января, в день освобождения Освенцима Советской армией, отмечается Международный день памяти жертв Холокоста, общее число жертв этой трагедии – 6 миллионов человек.
Информационное агентство и радио Sputnik в преддверии китайского Нового года, также известного как "Праздник весны" записало серию видеопоздравлений на китайском языке.
Бюджет Министерства сельского хозяйства Абхазии на 2017 года составил чуть больше ста миллионов рублей, заявил радио Sputnik Министр сельского хозяйства республики Даур Тарба.