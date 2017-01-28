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В одном из зоопарков Ростовской области родился лигренок

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(1:30 / 8.88Mb / просмотров видео: 230)
SputnikСергей Венявский
© Sputnik. Сергей Венявский

Детеныш родился у льва по кличке Цезарь и тигрицы с именем Принцесса. Маленького лигра назвали Царь. Ему только что исполнилось два месяц.

Сотрудники зоопарка говорят, что плод любви льва и тигрицы очень активный. Когда вырастет он будет желтого окраса с черными полосками.  А вот появится ли у лигра грива пока никто не знает. 

В природе вероятность того, что у льва и тигрицы родится потомство всего лишь 2 процента. Известно, что в мире насчитывается не более двух десятков таких животных. Редчайший межвидовой гибрид во взрослом возрасте достигнет исполинских размеров и веса в 400 килограммов. Это связано с тем, что у лигров отсутствует ген сдерживающий рост.  


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