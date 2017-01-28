Китайский Новый год в Пекине: красочные фейерверки и взрывы петард

Тысячи жителей Пекина вышли на улицы города, чтобы встретить китайский Новый год, который пройдет под знаком огненного петуха. Смотрите на видео, как красочные фейерверки осветили небо во время праздника.
Тысячи жителей Пекина вышли на улицы города, чтобы встретить китайский Новый год, который пройдет под знаком огненного петуха. Смотрите на видео, как красочные фейерверки осветили небо во время праздника.
В рамках проекта "Культурное многообразие – богатство общества" телестудия "Асаркьа" снимает цикл фильмов о жизни различных национальных общин Абхазии.
Заур Бганба отметил, что в промышленном секторе в 2016 году хорошие показатели были у Гагрского лесхоза и у производителей безалкогольных напитков.
Совместный проект Информационного агентства и радио Sputnik и НТВ "Ты супер!" дарит шанс талантливым детям заявить о себе: его участниками станут воспитанники детских домов, школ-интернатов и дети из приемных семей.
Минтуризма Абхазии берется навести законность в туристической сфере республики.
Консультант Представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Кононов сообщил, что квоты на поступление в вузы России для жителей Абхазии пока не определены российской стороной.
Представительница абхазской диаспоры в Турции Делек Капба рассказала историю о том, как в одном из турецких сериалов прозвучала абхазская речь.
Колумнист Sputnik Лев Рыжков посмотрел новейший блокбастер Федора Бондарчука и делится впечатлениями.