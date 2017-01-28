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Китайский Новый год в Пекине: красочные фейерверки и взрывы петард

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(0:44 / 5.62Mb / просмотров видео: 136)
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Тысячи жителей Пекина вышли на улицы города, чтобы встретить китайский Новый год, который пройдет под знаком огненного петуха.

Тысячи жителей Пекина вышли на улицы города, чтобы встретить китайский Новый год, который пройдет под знаком огненного петуха. Смотрите на видео, как красочные фейерверки осветили небо во время праздника.

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