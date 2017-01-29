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Первый за пять лет футбольный матч состоялся в Алеппо. Кадры

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Сирийские футболисты впервые за пять лет провели матч в Алеппо, освобожденном от боевиков в декабре прошлого года. Смотрите на видео, как проходила игра.

На футбольном поле встретились клубы "Аль-Иттихад" и "Аль-Хуррия". Матч проводился при усиленных мерах безопасности. Болельщики криками поддерживали свои команды и размахивали флагами на трибунах.

Победу со счетом 2:1 одержал клуб "Аль-Иттихад".

Алеппо в декабре минувшего года был полностью освобожден от вооруженных группировок оппозиции и теперь находится под контролем сирийских правительственных сил.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Правительственным войскам противостоят боевики различных вооруженных формирований. Россия с 30 сентября 2015 года по просьбе сирийского президента Башара Асада об оказании военной помощи начала наносить авиаудары по объектам террористов в Сирии.

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