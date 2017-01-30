Гогуа заявил, что Абхазия может стать мостом для российско-иорданского бизнеса

Абхазия стремится наладить торговлю с Иорданией, заявил президент фонда "Апсны" Сонер Гогуа на пресс-конференции в Sputnik Абхазия, рассказывая об итогах рабочей поездки в Иорданию.

"В Иордании нет ни нефти, ни газа, зато у них очень развита торговля. Все арабские страны, не имеющие стабильности, у кого не налажена банковская система и система страхования, имеют представителя в Иордании. Они работают через Иорданию по экспорту и импорту товара, это очень важный фактор", — добавил он.

По словам Гогуа, иорданская сторона заинтересована в работе на российском рынке.

"Абхазия может быть маленьким мостом для развития этого бизнеса. Между Россией и Турцией нам удалось это сделать, у нас тоже есть определенный опыт, поэтому мы готовы объединить иорданский бизнес через Абхазию с Российской Федерацией", — подчеркнул Гогуа.

В абхазскую делегацию вошли директор Инвестагентства республики Алмас Тания, представитель Общественной палаты Низам Хапат, представитель фонда "Апсны" в Турции Ченгиз Ашуба, предприниматели Виталий Смыр и Дмитрий Аргун.

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