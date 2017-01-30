Белый Сухум: под снегом машины, пальмы, дети

Давно в Сухуме не было снега, и чтобы южане не забыли, какой должна быть настоящая зима – холодной и сказочной – в последние дни января застилает столицу мягким и пушистым снегом.

Зимой красивые пейзажи. Ослепительно белый снег покрывает серые здания, голые деревья, хвою и пальмы. Погода, созданная для горячего чая и уютного пледа, — идеальная зимняя картина, но сегодня рабочий понедельник.

Наверное, искренне рады такой зиме только школьники и дети поменьше, скорее всего, потому что не думают, во что, растаяв, превратится это волшебство, как завести машину при минусовой температуре, как не замерзнуть, когда так часто выключают свет и о других взрослых проблемах.