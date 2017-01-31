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Прелесть долгожданная, но деревья погибают: сухумчане о снегопаде

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Темы:
Снегопад в Абхазии (29)
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Sputnik / Томас ТхайцукАнжелика Бения
© Sputnik / Томас Тхайцук Анжелика Бения

Сильный снегопад начался в Абхазии в ночь с 28 на 29 января и продолжался вплоть до 30 января, передвижение по дорогам Абхазии было затруднено, в связи с непогодой занятия в школах и детсадах Абхазии были отменены до 2 февраля.

Давно в Сухуме не было снега, и чтобы южане не забыли, какой должна быть настоящая зима – холодной и сказочной – в последние дни января застилает столицу мягким и пушистым снегом. Зимой красивые пейзажи.

Ослепительно белый снег покрывает серые здания, голые деревья, хвою и пальмы. Погода, созданная для горячего чая и уютного пледа, — идеальная зимняя картина, если бы не рабочий день.

Наверное, искренне рады такой зиме только школьники и дети поменьше, скорее всего, потому что не думают, во что, растаяв, превратится это волшебство, как завести машину при минусовой температуре, как не замерзнуть, когда так часто выключают свет и о других взрослых проблемах.

Темы:
Снегопад в Абхазии (29)

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