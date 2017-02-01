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Обстрел Донецка и последствия артналета. Съемка очевидцев

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(1:56 / 12.70Mb / просмотров видео: 139)
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Жилые кварталы Донецка попали под интенсивный обстрел во вторник, 31 января. Смотрите кадры, снятые очевидцами.

Жилые кварталы Донецка попали под интенсивный обстрел во вторник, 31 января. Смотрите кадры, снятые очевидцами.

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Обстрел Донецка и последствия артналета. Съемка очевидцев
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