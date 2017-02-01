Обстрел Донецка и последствия артналета. Съемка очевидцев

Жители Еревана, опрошенные Sputnik Армения, до сих пор помнят замечательные курорты Абхазии – Гагры, Пицунду, аромат абхазских яблок и сухумский питомник. Люди старшего поколения хотя бы раз в жизни бывали в Абхазии, чего не скажешь о тех, кому нет и 30-и.