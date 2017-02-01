Обстрел Донецка и последствия артналета. Съемка очевидцев

Жилые кварталы Донецка попали под интенсивный обстрел во вторник, 31 января. Смотрите кадры, снятые очевидцами.
Жилые кварталы Донецка попали под интенсивный обстрел во вторник, 31 января. Смотрите кадры, снятые очевидцами.
Жители Еревана, опрошенные Sputnik Армения, до сих пор помнят замечательные курорты Абхазии – Гагры, Пицунду, аромат абхазских яблок и сухумский питомник. Люди старшего поколения хотя бы раз в жизни бывали в Абхазии, чего не скажешь о тех, кому нет и 30-и.
Сильный снегопад начался в Абхазии в ночь с 28 на 29 января и продолжался вплоть до 30 января, передвижение по дорогам Абхазии было затруднено, в связи с непогодой занятия в школах и детсадах Абхазии были отменены до 2 февраля.
Кавалеру ордена "Ахьдз-Апша" ("Честь и Слава") III степени, Заслуженному педагогу Абхазии Элеоноре Козьмиди исполнилось 80 лет.
Выставка работ профессиональных фотографов из ДНР была организована Общественным движением "Донецкая Республика" при поддержке Госкомитета по молодежной политике Абхазии.
О том, как Анзор Агумаа скрупулезно собирал архив Абхазии в фотографиях и документах, оставив после своей смерти бесценные сведения, в день презентации книги "Старый Сухум" размышляет колумнист Sputnik, заместитель министра культуры Абхазии Батал Кобахия.
Коммунальщики Сухума рассказали о ходе ликвидации последствий снегопада на пресс-конференции в Sputnik в среду 1 февраля.
О развитии двусторонних отношений стратегических партнеров вы можете узнать в материале Sputnik Абхазия.