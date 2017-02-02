Извержение вулкана на острове Реюньон

Летом республике понадобятся пятьсот экскурсоводов, с этого года для них введены новые правила аттестации.
Издание полного собрания материалов Анзора Агумаа по архитектуре Сухума конца XIX - начала XX веков стало событием в культурной жизни Абхазии.
Коммунальщики столицы обратились к жителям и предпринимателям столицы с просьбой принять участие в устранении последствий снегопада перед своими домами и объектами.
Жилые кварталы Донецка попали под интенсивный обстрел во вторник, 31 января. Смотрите кадры, снятые очевидцами.