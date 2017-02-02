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Извержение вулкана на острове Реюньон

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(0:34 / 3.89Mb / просмотров видео: 268)
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Вулкан Питон-де-ла-Фурнез на острове Реюньон выбросил потоки лавы вечером 31 января. Это его первое извержение в 2017 году.

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