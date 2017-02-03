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Выставить себя жертвой и получить деньги: Путин о целях Киева в Донбассе

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Президент РФ Владимир Путин во время рабочего визита в Венгрию объяснил, почему украинским властям выгодно возобновить вооруженный конфликт в Донбассе.

Президент РФ Владимир Путин во время рабочего визита в Венгрию объяснил, почему украинским властям выгодно возобновить вооруженный конфликт в Донбассе.

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