Выставить себя жертвой и получить деньги: Путин о целях Киева в Донбассе

Президент РФ Владимир Путин во время рабочего визита в Венгрию объяснил, почему украинским властям выгодно возобновить вооруженный конфликт в Донбассе.
Президент РФ Владимир Путин во время рабочего визита в Венгрию объяснил, почему украинским властям выгодно возобновить вооруженный конфликт в Донбассе.
В пятницу утром неизвестный напал на военнослужащих, несших вахту на площади у Лувра.
Подводя итоги работы Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии в 2016 году, первый заместитель главы ведомства Тигран Делибалтян сказал, что произошло почти тысяча четыреста чрезвычайных происшествий.
Торжественное открытие после капитального ремонта Центрального выставочного зала Союза художников Абхазии состоялось в пятницу 3 февраля.
Летом республике понадобятся пятьсот экскурсоводов, с этого года для них введены новые правила аттестации.