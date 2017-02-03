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Кадры с места ЧП в парижском Лувре

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В пятницу утром неизвестный напал на военнослужащих, несших вахту на площади у Лувра.

В пятницу утром неизвестный напал на военнослужащих, несших вахту на площади у Лувра. В ответ военные открыли огонь. Кадры с места ЧП.

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Кадры с мечта ЧП в парижском Лувре
Кадры с места ЧП в парижском Лувре
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