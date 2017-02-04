Авиаудары бомбардировщиков ВКС РФ по складам ИГ. Кадры

Бомбардировщики ВКС РФ, вылетев из России, совершили перелет над территорией Ирана и Ирака и нанесли групповой удар по объектам "Исламского государства" (группировка запрещена в РФ). Целями для поражения стали выявленные крупные склады боеприпасов и вооружения боевиков в районе города Аль-Маядин провинции Дейр-эз-Зор.

Истребители Су-30СМ и Су-35С, вылетевшие с авиабазы Хмеймим, осуществляли прикрытие группы бомбардировщиков в воздухе. После выполнения боевой задачи и поражения всех намеченных целей все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования.

С 14 января боевики ведут наступление на Дейр-эз-Зор и расположенную рядом базу ВВС Сирии. С 21 января российские дальние бомбардировщики начали наносить удары по позициям и объектам террористов в этом районе.