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Миссия ОБСЕ прибыла на место артобстрела в Донецке. Кадры

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Наблюдатели миссии ОБСЕ приехали на место артобстрела в Донецке, где в пятницу была повреждена местная школа.

Наблюдатели миссии ОБСЕ приехали на место артобстрела в Донецке, где в пятницу была повреждена местная школа. Смотрите на видео, как выглядит общеобразовательное учреждение после инцидента.

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