"Ледяная библиотека чудес" на озере Байкал

Более 200 тонн льда ушло у организаторов проекта "Ледяная библиотека чудес" на создание скульптур, изображающих раскрытые книги. На каждой фигуре вырезаны пожелания и мечты почти 1000 человек со всего мира.
Более 200 тонн льда ушло у организаторов проекта "Ледяная библиотека чудес" на создание скульптур, изображающих раскрытые книги. На каждой фигуре вырезаны пожелания и мечты почти 1000 человек со всего мира.
Около трех тысяч американцев в субботу вечером вышли протестовать в штате Флорида, куда прилетел президент США Дональд Трамп на выходные.
В центре Луганска взорвался автомобиль начальника управления Народной милиции ЛНР Олега Анащенко.
Наблюдатели миссии ОБСЕ приехали на место артобстрела в Донецке, где в пятницу была повреждена местная школа.
Дальние бомбардировщики Ту-22М3 ВКС РФ нанесли авиаудар по крупным складам "Исламского государства" (террористическая группировка запрещена в РФ) в районе города Аль-Маядин провинции Дейр-эз-Зор.