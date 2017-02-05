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"Ледяная библиотека чудес" на озере Байкал

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(1:01 / 6.72Mb / просмотров видео: 97)
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Более 200 тонн льда ушло у организаторов проекта "Ледяная библиотека чудес" на создание скульптур, изображающих раскрытые книги.

Более 200 тонн льда ушло у организаторов проекта "Ледяная библиотека чудес" на создание скульптур, изображающих раскрытые книги. На каждой фигуре вырезаны пожелания и мечты почти 1000 человек со всего мира.

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