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Волнения в Бухаресте. Кадры

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Десятки тысяч человек приняли участие в митинге на площади перед зданием правительства в Бухаресте с требованием отправить в отставку кабмин страны.

Десятки тысяч человек приняли участие в митинге на площади перед зданием правительства в Бухаресте с требованием отправить в отставку кабмин страны. Смотрите на видео, как проходила акция.

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