Волнения в Бухаресте. Кадры

Десятки тысяч человек приняли участие в митинге на площади перед зданием правительства в Бухаресте с требованием отправить в отставку кабмин страны. Смотрите на видео, как проходила акция.
Десятки тысяч человек приняли участие в митинге на площади перед зданием правительства в Бухаресте с требованием отправить в отставку кабмин страны. Смотрите на видео, как проходила акция.
Итоги работы за 2016 год подвели на коллегии Министерства по налогам и сборам в Сухуме.
Участница шоу "Ты супер!" Валерия Адлейба посылает привет Абхазии и надеется на поддержку своих соотечественников.
Автор снимка Александр Бегларьян и Джонни встретились в Sputnik. Александр вручил Джонни фотографию в том же конверте, в котором пытался отправить портрет десять лет назад.
Чемпионат по брейкингу "Bang battle pro" с участием 70 танцоров из Абхазии и России прошел во Дворце спорта имени Сергея Багапш в Сухуме в воскресенье.