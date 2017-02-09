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Путин посетил Третьяковскую галерею

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(1:18 / 8.17Mb / просмотров видео: 261)
РИА Новости.
© РИА Новости.

Президент РФ Владимир Путин посетил Третьяковскую галерею, где осмотрел выставки "Roma. Aeterna. Шедевры пинакотеки Ватикана" и "Шедевры Византии".

Президент РФ Владимир Путин посетил Третьяковскую галерею, где осмотрел выставки "Roma. Aeterna. Шедевры пинакотеки Ватикана" и "Шедевры Византии".

На выставке представлено 42 живописных произведения.

 

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