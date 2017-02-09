Президент РФ Владимир Путин посетил Третьяковскую галерею, где осмотрел выставки "Roma. Aeterna. Шедевры пинакотеки Ватикана" и "Шедевры Византии".
На выставке представлено 42 живописных произведения.
Президент РФ Владимир Путин посетил Третьяковскую галерею, где осмотрел выставки "Roma. Aeterna. Шедевры пинакотеки Ватикана" и "Шедевры Византии".
На выставке представлено 42 живописных произведения.
Православная Церковь вспоминает перенесение мощей Cвятителя Иоанна Златоуста 9 февраля. Литургию, посвященную одному из самых почитаемых в православии святых, провели в селе Каманы Сухумского района.
Благодаря пожертвованиям жителей Абхазии, Лиане Гокорян уже дважды проведена операция, но для полного выздоровления требуются еще две.
Пресс-конференция об открытии Международного фонда культуры имени Фазиля Искандера "Стоянка Человека" прошла в пресс-центре Sputnik в четверг 9 февраля.
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