Выставка вооружений Росгвардии

В рамках заседания Научно-технического совета Росгвардии прошла выставка вооружения, спецтехники и военной экипировки. Смотрите на видео, какие экспонаты представили производители.
В рамках заседания Научно-технического совета Росгвардии прошла выставка вооружения, спецтехники и военной экипировки. Смотрите на видео, какие экспонаты представили производители.
Виктория Скок стала обладательницей конкурса "Коса Дона-2017". Ей потребовалось 20 лет, чтобы длина ее волос достигла почти 150 см.
Корреспонденты Sputnik поинтересовались у жителей Сухума их знаниями о Казахстане.
Православная Церковь вспоминает перенесение мощей Cвятителя Иоанна Златоуста 9 февраля. Литургию, посвященную одному из самых почитаемых в православии святых, провели в селе Каманы Сухумского района.
Благодаря пожертвованиям жителей Абхазии, Лиане Гокорян уже дважды проведена операция, но для полного выздоровления требуются еще две.