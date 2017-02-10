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Выставка вооружений Росгвардии

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В рамках заседания Научно-технического совета Росгвардии прошла выставка вооружения, спецтехники и военной экипировки.

В рамках заседания Научно-технического совета Росгвардии прошла выставка вооружения, спецтехники и военной экипировки. Смотрите на видео, какие экспонаты представили производители.

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