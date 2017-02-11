20:53 11 Февраля 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 5°C
Прямой эфир
Поиск
Видео

LIVE: Премьера шоу "Ты супер!" на телеканале НТВ

Получить короткую ссылку
Темы:
Детский вокальный конкурс "Ты супер!" (22)
22530

Новости

Все новости
Все новости
(0:00 / .00Mb / просмотров видео: 89)
НТВ
НТВ

Прямая трансляция со старта международного вокального конкурса "Ты супер!" - совместного проекта телеканала НТВ и международного информационного агентства Sputnik.

По результатам предварительного кастинга международного детского вокального конкурса "Ты  супер!" Абхазию в новом телешоу НТВ и Информационного агентства и радио Sputnik будет представлять одиннадцатилетняя Валерия Адлейба. 

Валерии вместе с другими талантливыми ребятами из стран постсоветского пространства предстоит продемонстрировать свои способности профессиональному жюри и миллионам зрителей. С юными исполнителями будут работать лучшие музыкальные педагоги и продюсеры.

Проект "Ты супер!" НТВ и Международного информационного агентстваSputnik дает шанс талантливым детям, оказавшимся без попечения родителей, заявить о себе. Его участники — 92 вокалиста из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Украины, Эстонии и Южной Осетии.

Темы:
Детский вокальный конкурс "Ты супер!" (22)
Теги:
Абхазия, Россия

Главные темы

Репатриация

Мультимедиа

Брейк данс
Брейкеры Абхазии и России: "Bang battle pro" в Сухуме
Увеличение скорости рук и ударов: абхазский боксер готовится к турниру
Увеличение скорости рук и ударов: абхазский боксер готовится к турниру
Статистика ДТП в Абхазии
Потери на дорогах: статистика ДТП в Абхазии за 2016 год

Соцсети

Sputnikabkhazia