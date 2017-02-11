LIVE: Премьера шоу "Ты супер!" на телеканале НТВ

По результатам предварительного кастинга международного детского вокального конкурса "Ты супер!" Абхазию в новом телешоу НТВ и Информационного агентства и радио Sputnik будет представлять одиннадцатилетняя Валерия Адлейба.

Валерии вместе с другими талантливыми ребятами из стран постсоветского пространства предстоит продемонстрировать свои способности профессиональному жюри и миллионам зрителей. С юными исполнителями будут работать лучшие музыкальные педагоги и продюсеры.

Проект "Ты супер!" НТВ и Международного информационного агентстваSputnik дает шанс талантливым детям, оказавшимся без попечения родителей, заявить о себе. Его участники — 92 вокалиста из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Украины, Эстонии и Южной Осетии.