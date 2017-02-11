Волонтеры поливали водой выбросившихся на берег Новой Зеландии дельфинов

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров во время посещения строящегося предприятия проверил качество отделки, предложив подрядчикам прислониться к свежеокрашенной стене. Видео инспекции появилось на YouTube. Результаты главу республики не устроили: на спинах строителей остались белые следы.
В рамках заседания Научно-технического совета Росгвардии прошла выставка вооружения, спецтехники и военной экипировки.
Виктория Скок стала обладательницей конкурса "Коса Дона-2017". Ей потребовалось 20 лет, чтобы длина ее волос достигла почти 150 см.
Корреспонденты Sputnik поинтересовались у жителей Сухума их знаниями о Казахстане.