Волонтеры поливали водой выбросившихся на берег Новой Зеландии дельфинов

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров во время посещения строящегося предприятия проверил качество отделки, предложив подрядчикам прислониться к свежеокрашенной стене. Видео инспекции появилось на YouTube. Результаты главу республики не устроили: на спинах строителей остались белые следы.