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Волонтеры поливали водой выбросившихся на берег Новой Зеландии дельфинов

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(1:15 / 7.96Mb / просмотров видео: 105486)
Associated Press
Associated Press

Волонтеры и местные жители укрывали выбросившихся на берег Новой Зеландии дельфинов мокрыми тряпками и поливали их водой, большинство китообразных спасти не удалось.

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