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Новый рекорд Гиннесса: японец смог щелкнуть пальцами 296 раз за минуту

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Guinness World Records

Студент из Японии Сатоюки Фуджимура попал в Книгу рекордов Гиннесса, щелкнув пальцами 296 раз за минуту. Прежний рекордсмен сделал за минуту на 18 щелчков меньше.

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