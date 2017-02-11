Новый рекорд Гиннесса: японец смог щелкнуть пальцами 296 раз за минуту

Прямая трансляция со старта международного вокального конкурса "Ты супер!" - совместного проекта телеканала НТВ и международного информационного агентства Sputnik.
Абхазский боксер Батал Чежия примет участие в рейтинговом бою по профессиональному боксу, который состоится 12 февраля в Краснодаре.
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров во время посещения строящегося предприятия проверил качество отделки, предложив подрядчикам прислониться к свежеокрашенной стене. Видео инспекции появилось на YouTube. Результаты главу республики не устроили: на спинах строителей остались белые следы.
Волонтеры и местные жители укрывали выбросившихся на берег Новой Зеландии дельфинов мокрыми тряпками и поливали их водой, большинство китообразных спасти не удалось.