14:37 13 Февраля 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 7°C
Прямой эфир
Поиск
Видео

Под Ростовом завязался "бой" с Вермахтом и душманами

Получить короткую ссылку
2 0 0

Новости

Все новости
Все новости
(2:14 / 13.48Mb / просмотров видео: 46)
SputnikСергей Венявский
© Sputnik. Сергей Венявский

Реконструкция истерических событий, приуроченная к двум памятным датам, прошла под Ростовом-на-Дону 12 февраля. 74 года назад Ростов-на-Дону был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. А 28 лет назад Советский союз осуществил вывод ограниченного контингента своих войск из Афганистана.

Реконструкция истерических событий, приуроченная к двум памятным датам, прошла под Ростовом-на-Дону 12 февраля. 74 года назад Ростов-на-Дону был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. А 28 лет назад Советский союз осуществил вывод ограниченного контингента своих войск из Афганистана.

Историческая реконструкция  прошла практически на том самом месте, где в 1943 году фашисты, несмотря на яростное сопротивление, были выбиты из столицы Тихого Дона.

Зрители увидели постановочные бой между бойцами Красной Армии и силами Вермахта. В частности были реконструированы действия батареи 2-го гвардейского отдельного конного артиллерийского дивизиона гвардии Героя Советского Союза Дмитрия Пескова. 

Кроме того, собравшиеся смогли окунуться в атмосферу боев между душманами и воинами разведчиками 22-й отдельной гвардейской бригады спецназа, которая все годы нахождения контингента в Афганистане, была на острие как разведывательных, так и наступательных операций.

Завершилось мероприятие по старой доброй традиции  угощением гречневой кашей с мясом и ароматным чаем, приготовленных в полевой кухне. 


Главные темы

Репатриация

Мультимедиа

Брейк данс
Брейкеры Абхазии и России: "Bang battle pro" в Сухуме
Под Ростовом завязался бой с Вермахтом и душманами
Под Ростовом завязался "бой" с Вермахтом и душманами
Статистика ДТП в Абхазии
Потери на дорогах: статистика ДТП в Абхазии за 2016 год

Соцсети

Sputnikabkhazia