Под Ростовом завязался "бой" с Вермахтом и душманами

Реконструкция истерических событий, приуроченная к двум памятным датам, прошла под Ростовом-на-Дону 12 февраля. 74 года назад Ростов-на-Дону был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. А 28 лет назад Советский союз осуществил вывод ограниченного контингента своих войск из Афганистана.

Историческая реконструкция прошла практически на том самом месте, где в 1943 году фашисты, несмотря на яростное сопротивление, были выбиты из столицы Тихого Дона.

Зрители увидели постановочные бой между бойцами Красной Армии и силами Вермахта. В частности были реконструированы действия батареи 2-го гвардейского отдельного конного артиллерийского дивизиона гвардии Героя Советского Союза Дмитрия Пескова.

Кроме того, собравшиеся смогли окунуться в атмосферу боев между душманами и воинами разведчиками 22-й отдельной гвардейской бригады спецназа, которая все годы нахождения контингента в Афганистане, была на острие как разведывательных, так и наступательных операций.

Завершилось мероприятие по старой доброй традиции угощением гречневой кашей с мясом и ароматным чаем, приготовленных в полевой кухне.



