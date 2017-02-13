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Акция протеста против передачи Исаакия РПЦ

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Сотни жителей Санкт-Петербурга вышли на акцию протеста против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви.

Сотни жителей Санкт-Петербурга вышли на акцию протеста против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви. Люди, взявшись за руки, окружили живым кольцом здание и провели флешмоб внутри музея.

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