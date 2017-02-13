Акция протеста против передачи Исаакия РПЦ

Сотни жителей Санкт-Петербурга вышли на акцию протеста против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви. Люди, взявшись за руки, окружили живым кольцом здание и провели флешмоб внутри музея.
Сотни жителей Санкт-Петербурга вышли на акцию протеста против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви. Люди, взявшись за руки, окружили живым кольцом здание и провели флешмоб внутри музея.
Конкурс рассказов для детей презентовали в Национальной библиотеке Абхазии имени Папаскир. Лучшие работы войдут в книгу и будут рекомендованы для внеклассного чтения.
В шести районах республики будут выдаваться полисы обязательного медицинского страхования граждан России, проживающих в Абхазии.
Реконструкция исторических событий, приуроченная к двум памятным датам, прошла под Ростовом-на-Дону 12 февраля. 74 года назад Ростов-на-Дону был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. А 28 лет назад Советский союз осуществил вывод ограниченного контингента своих войск из Афганистана.
Больше двух лет репатриант из Сирии Аслан Гечба защищал от террористов Сирию, страну, где он родился и вырос. Сейчас он уже в Абхазии и рассказал корреспонденту Sputnik Бадри Есиава свою историю войны.