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Сверхманевренный истребитель Су-35С в действии. Кадры

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(1:12 / 7.53Mb / просмотров видео: 724)
РИА Новости.
© РИА Новости.

Минобороны РФ обнародовало видео о многофункциональном сверхманевренном истребителе Су-35С, состоящем на вооружении ВКС России.

Минобороны РФ обнародовало видео о многофункциональном сверхманевренном истребителе Су-35С, состоящем на вооружении ВКС России.



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