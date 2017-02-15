Сверхманевренный истребитель Су-35С в действии. Кадры

Минобороны РФ обнародовало видео о многофункциональном сверхманевренном истребителе Су-35С, состоящем на вооружении ВКС России.
Минобороны РФ обнародовало видео о многофункциональном сверхманевренном истребителе Су-35С, состоящем на вооружении ВКС России.
В Чаткальском районе Джалал-Абадской области уже пятый день идет снег. Практически нет связи с внешним миром, рассказали местные жители.
Рустам Гафаров, житель поселка Роза расположенного неподалеку от Челябинска, стал одним из очевидцев падения так называемого Челябинского метеорита, одним из первых заснявший происходившее на камеру смартфона.
В очередном опросе корреспондент Sputnik выяснила, что в Абхазии мало кто знает о Киргизии или о Кыргызстане, как стали называть эту азиатскую страну после распада СССР.
Филипп и Любовь Артюх в браке 71 год. О том, что такое любовь и семейное долголетие, рассказала Sputnik "Благодатная" пара Абхазии.