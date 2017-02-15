Трехметровый снег выпал в Киргизии. Кадры

Житель села Ак-Таш Жанарбек Рысдоолотов говорит, что никто не ожидал таких обильных и продолжительных осадков, передает Sputnik Кыргыстан.

"Высота снежного покрова достигает 2,5-3 метров. Не можем очистить крыши. Сараи и дома не видны из-под снега. Я сейчас взобрался на высоту 2 метра. Здесь стоит машина ГАЗ-53, но ее практически не видно", — рассказывает Жанарбек.

В свою очередь в МЧС отметили, что из-за непрекращающихся осадков в двух айыльных аймаках (Чаткал и Каныш-Кыя) введен режим чрезвычайной ситуации. До стабилизации положения закрыты школы, также силы и средства гражданской защиты района приведены в высокий уровень готовности.