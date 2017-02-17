Ансамбль Александрова выступил в новом составе впервые после катастрофы Ту-154

Ансамбль имени Александрова впервые выступил после гибели солистов в авиакрушении Ту-154 над Черным морем. Концерт обновленного коллектива прошел на сцене Центрального академического Театра Российской армии.
Ансамбль имени Александрова впервые выступил после гибели солистов в авиакрушении Ту-154 над Черным морем. Концерт обновленного коллектива прошел на сцене Центрального академического Театра Российской армии.
В мир каратэ Шотокан (разновидность каратэ - ред) Сима Харазия пришла в пятилетнем возрасте. По ее словам после первых тренировок она поняла, что каратэ - это не махание руками и ногами, а очень красивый вид спорта.
Пока 11-летняя участница нового музыкального шоу "Ты супер!" Валерия Адлейба готовится покорить зрителей и жюри, мы отправились в Очамчирскую школу-интернат имени Басария, чтобы передать Валерии слова поддержки от ее друзей и учителей.
Суд в Сеуле выдал ордер на арест фактического главы корпорации Samsung Ли Чжэ Ёна, который обвиняется во взяточничестве в связи с крупным коррупционным скандалом вокруг президента страны Пак Кын Хе.
Диана Бобылева, потомок первых переселенцев из Африки в Абхазию, рассказала о том, как складывалась жизнь темнокожих абхазов.