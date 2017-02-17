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Ансамбль Александрова выступил в новом составе впервые после катастрофы Ту-154

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Темы:
Крушение Ту-154 в Сочи (85)
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Ансамбль имени Александрова впервые выступил после гибели солистов в авиакрушении Ту-154 над Черным морем.

Ансамбль имени Александрова впервые выступил после гибели солистов в авиакрушении Ту-154 над Черным морем. Концерт обновленного коллектива прошел на сцене Центрального академического Театра Российской армии.

Темы:
Крушение Ту-154 в Сочи (85)


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