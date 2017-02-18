LIVE: Международный вокальный конкурс "Ты супер!" на телеканале НТВ

Прямая трансляция с международного вокального конкурса "Ты супер!" — совместного проекта телеканала НТВ и международного информационного агентства Sputnik.
Прямая трансляция с международного вокального конкурса "Ты супер!" — совместного проекта телеканала НТВ и международного информационного агентства Sputnik.
Российские бомбардировщики Ту-95МС уничтожили командный пункт отряда управления одного из крупнейших отрядов боевиков в Ракке, применив новейшие крылатые ракеты. Смотрите кадры авиаудара.
Российские любители футбола призвали британских фанатов не верить журналистским вымыслам.
Программа резиденции и проект "Архив" культурной площадки СКЛАД были презентованы на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия 17 февраля.
Ансамбль имени Александрова впервые выступил после гибели солистов в авиакрушении Ту-154 над Черным морем.