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LIVE: Международный вокальный конкурс "Ты супер!" на телеканале НТВ

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Темы:
Детский вокальный конкурс "Ты супер!" (32)
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НТВ
НТВ

Прямая трансляция с международного вокального конкурса "Ты супер!" — совместного проекта телеканала НТВ и международного информационного агентства Sputnik.

Прямая трансляция с международного вокального конкурса "Ты супер!" — совместного проекта телеканала НТВ и международного информационного агентства Sputnik. 

Темы:
Детский вокальный конкурс "Ты супер!" (32)


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