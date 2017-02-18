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Бомбардировщики Ту-95 применили крылатые ракеты в Ракке

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(0:25 / 2.36Mb / просмотров видео: 83)
Министерство обороны РФ
Министерство обороны РФ

Российские бомбардировщики Ту-95МС уничтожили командный пункт отряда управления одного из крупнейших отрядов боевиков в Ракке, применив новейшие крылатые ракеты. Смотрите кадры авиаудара.

Министерство обороны РФ разместило видео авиаудара российских бомбардировщиков Ту-95МС по пункту управления боевиков ИГ (ДАИШ, запрещенная террористическая организация) в сирийской Ракке.

"Объектами поражения являлись базовые лагеря и центры подготовки боевиков, а также пункт управления одного из крупных отрядов ИГ. Данными объективного контроля подтверждено поражение всех назначенных целей", — говорится в заявлении Минобороны России.

Прикрытие бомбардировщиков вели истребители Су-30СМ и Су-35С с аэродрома Хмеймим. После успешного выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования.

В ходе операции в Сирии ракеты Х-101 впервые применили в ноябре 2015 года. Ту-95МС способен нести восемь таких ракет.



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