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Лавров о признании Россией документов ДНР и ЛНР

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(1:37 / 10.28Mb / просмотров видео: 71)
RUPTLY
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В субботу президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании в РФ документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, до политического урегулирования ситуации в этих районах.

Указ президента России Владимира Путина о признании документов, выданных на территории Донбасса, вызвал жесткую реакцию со стороны киевских властей и встретил одобрение в ДНР и ЛНР, где считают, что это облегчит жизнь настрадавшихся от войны людей.



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