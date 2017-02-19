Лавров о признании Россией документов ДНР и ЛНР

Указ президента России Владимира Путина о признании документов, выданных на территории Донбасса, вызвал жесткую реакцию со стороны киевских властей и встретил одобрение в ДНР и ЛНР, где считают, что это облегчит жизнь настрадавшихся от войны людей.
Указ президента России Владимира Путина о признании документов, выданных на территории Донбасса, вызвал жесткую реакцию со стороны киевских властей и встретил одобрение в ДНР и ЛНР, где считают, что это облегчит жизнь настрадавшихся от войны людей.
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