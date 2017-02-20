Экстремалы на лыжах, коньках и велосипедах покоряли Байкал в гонке "Ледовый шторм"

Постпред России при ООН Виталий Чуркин скончался в Нью-Йорке за день до своего 65-летия. Смотрите видеонарезку из выступлений дипломата по украинскому и сирийскому конфликтам.
Танкисты вышли "на поле боя" на юго-западе России для тренировки навыков преодоления препятствий и поражения целей.
Сертификационные курсы для врачей Абхазии пройдут на базе Республиканской больницы.
Новый Трудовой кодекс Абхазии вступил в силу с 1 января 2016 года, об этом на пресс-конференции в информагентстве Sputnik Абхазия заявил министр труда, занятости и социального обеспечения республики Руслан Аджба.