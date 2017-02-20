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Экстремалы на лыжах, коньках и велосипедах покоряли Байкал в гонке "Ледовый шторм"

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(1:20 / 8.56Mb / просмотров видео: 1642)
Associated Press
Associated Press

Международная экстремальная гонка "Ледовый шторм" в пятый раз прошла на озере Байкал. Смотрите на видео, как участники на коньках, лыжах и велосипедах преодолевали дистанцию более чем в 200 километров по льду.



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