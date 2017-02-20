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Сертификация врача: в Минздраве рассказали о курсах повышения квалификации медиков

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(1:20 / 8.36Mb / просмотров видео: 2)
Sputnik / Томас ТхайцукРоберт Джопуа
© Sputnik / Томас Тхайцук Роберт Джопуа

Сертификационные курсы для врачей Абхазии пройдут на базе Республиканской больницы.

Врачи абхазских медучреждений пройдут сертификационные курсы Российской медицинской Академии непрерывного профессионального образования по развитию и инновациям, об этом сообщил министр здравоохранения Абхазии Андзор Гоов.

"Сначала курсы пройдут для врачей пяти основных специальностей — это хирургия, терапия, педиатрия, акушерство и гинекология. Есть очно-заочная форма, она принята в России. Это было поручение президента, и мы его выполняем. Сейчас согласовывается график и порядок проведения сертификационных курсов", — сказал Гоов.

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Проректор Российской медицинской Академии непрерывного профессионального образования по развитию и инновациям Дмитрий Сычев отметил, что сертификационные курсы пройдут в два этапа.

"Наши преподаватели имеют большой опыт именно в области повышения квалификации врачей по всем специальностям. Они будут приезжать сюда, осуществлять повышение квалификации врачей по следующему принципу: сначала дистанционная часть и потом очная часть, с обязательной аттестацией и тестированием. После соответствующего анализа результаты будут предоставлены Минздраву республики", — подчеркнул Сычев.

По словам главы Минздрава, договор о проведении курсов с Академией будет подписан в рамках соглашения, которое планируют достигнуть Министерства здравоохранения Абхазии и России. Сертификационные курсы будут проходить на базе Республиканской больницы



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