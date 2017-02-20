Постпред РФ при ООН Виталий Чуркин скончался в США. Кадры выступлений дипломата

Танкисты вышли "на поле боя" на юго-западе России для тренировки навыков преодоления препятствий и поражения целей.
Международная экстремальная гонка "Ледовый шторм" в пятый раз прошла на озере Байкал. Смотрите на видео, как участники на коньках, лыжах и велосипедах преодолевали дистанцию более чем в 200 километров по льду.
Сертификационные курсы для врачей Абхазии пройдут на базе Республиканской больницы.
Новый Трудовой кодекс Абхазии вступил в силу с 1 января 2016 года, об этом на пресс-конференции в информагентстве Sputnik Абхазия заявил министр труда, занятости и социального обеспечения республики Руслан Аджба.