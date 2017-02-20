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Постпред РФ при ООН Виталий Чуркин скончался в США. Кадры выступлений дипломата

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(1:36 / 10.16Mb / просмотров видео: 48799)
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Постпред России при ООН Виталий Чуркин скончался в Нью-Йорке за день до своего 65-летия. Смотрите видеонарезку из выступлений дипломата по украинскому и сирийскому конфликтам.



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Постпред РФ при ООН Виталий Чуркин скончался в США. Кадры выступлений дипломата
Постпред РФ при ООН Виталий Чуркин скончался в США. Кадры выступлений дипломата
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