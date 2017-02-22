Старт продаж автомобиля Lada Vesta в Германии

Министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба на пресс-конференции рассказал об увеличении доходных частей бюджета.
Около ста коротких рассказов и философских эссе Ричарда Чкадуа, вышедших отдельным сборником «Чан», представили широкой публике в конференц-зале Национальной библиотеки имени Папаскир в Сухуме 22 февраля.
Корреспондент Sputnik France опросила нескольких парижан, знают ли они, что означает название "Сталинград", которое носит одна из станций метро во французской столице.
Совместная выставка "Живопись графика" Адгура Ампар и Батала Джапуа, открывшаяся в Центральном выставочном зале 21 февраля, стала первой для Абхазии выставкой абстракционизма.