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Старт продаж автомобиля Lada Vesta в Германии

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Продажи автомобиля Lada Vesta стартовали в Германии. Автомобиль предлагается немецким покупателям по цене от 12,5 тысячи евро.



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