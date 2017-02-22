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Министр экономики Абхазии рассказал, почему бюджет вырос, а зарплаты нет

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(1:54 / 12.00Mb / просмотров видео: 14)
SputnikВладимир Бегунов
© Sputnik. Владимир Бегунов

Министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба на пресс-конференции рассказал об увеличении доходных частей бюджета.

По словам министра, доля собственных доходов бюджета Абхазии увеличилась за последние два года на 13%. Сейчас Абхазия собирает 48% своего бюджета, остальное – финансовая помощь России. 

Однако существенного увеличения зарплат и программ кредитования это не даст. 

Подробнее об этом читайте здесь>>

"Объем этих средств, несмотря на рост, не значителен, — сказал министр. — Его недостаточно, чтобы охватывать все области экономики. К тому же у Абхазии 3,5 миллиарда долгов, которые нужно ежегодно выплачивать".

По словам Адгура Ардзинба, увеличению доходной части бюджета Абхазии способствовало и то, что в 2016 году в России зафиксирована рекордно низкая инфляция — 5,4%. 


Теги:
Абхазия


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