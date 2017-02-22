Министр экономики Абхазии рассказал, почему бюджет вырос, а зарплаты нет

По словам министра, доля собственных доходов бюджета Абхазии увеличилась за последние два года на 13%. Сейчас Абхазия собирает 48% своего бюджета, остальное – финансовая помощь России.

Однако существенного увеличения зарплат и программ кредитования это не даст.

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"Объем этих средств, несмотря на рост, не значителен, — сказал министр. — Его недостаточно, чтобы охватывать все области экономики. К тому же у Абхазии 3,5 миллиарда долгов, которые нужно ежегодно выплачивать".

По словам Адгура Ардзинба, увеличению доходной части бюджета Абхазии способствовало и то, что в 2016 году в России зафиксирована рекордно низкая инфляция — 5,4%.



