Профилактика Вечного огня: как готовили мемориал к 23 февраля

Специалисты "Мосгаза" провели плановую профилактику Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве накануне Дня защитника Отечества. Смотрите на видео, как проходила эта процедура.
Специалисты "Мосгаза" провели плановую профилактику Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве накануне Дня защитника Отечества. Смотрите на видео, как проходила эта процедура.
Министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба на пресс-конференции рассказал об увеличении доходных частей бюджета.
Около ста коротких рассказов и философских эссе Ричарда Чкадуа, вышедших отдельным сборником «Чан», представили широкой публике в конференц-зале Национальной библиотеки имени Папаскир в Сухуме 22 февраля.
Корреспондент Sputnik France опросила нескольких парижан, знают ли они, что означает название "Сталинград", которое носит одна из станций метро во французской столице.
Продажи автомобиля Lada Vesta стартовали в Германии. Автомобиль предлагается немецким покупателям по цене от 12,5 тысячи евро.