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Профилактика Вечного огня: как готовили мемориал к 23 февраля

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(0:51 / 5.44Mb / просмотров видео: 76)
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Специалисты "Мосгаза" провели плановую профилактику Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве накануне Дня защитника Отечества. Смотрите на видео, как проходила эта процедура.



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