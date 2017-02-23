Глава Очамчыры показал здание будущего офиса "Черноморэнерго"

Комиссия осмотрела здание. Когда-то в нем были Дом быта и баня, сейчас оно стоит без окон, без дверей. Его нужно восстанавливать.
Сейчас у "Черноморэнерго" нет в Очамчыре своего офиса. Техника базируется во дворах у сотрудников.
Комиссия осмотрела здание. Когда-то в нем были Дом быта и баня, сейчас оно стоит без окон, без дверей. Его нужно восстанавливать.
Сейчас у "Черноморэнерго" нет в Очамчыре своего офиса. Техника базируется во дворах у сотрудников.
Изменения в Конституции Нагорного Карабаха предполагают переход от парламентско-президентской республики к президентской и переименованию республики в историческое название – Арцах.
Министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба на пресс-конференции рассказал об увеличении доходных частей бюджета.