Глава Очамчыры показал здание будущего офиса "Черноморэнерго"

Комиссия осмотрела здание. Когда-то в нем были Дом быта и баня, сейчас оно стоит без окон, без дверей. Его нужно восстанавливать.

Сейчас у "Черноморэнерго" нет в Очамчыре своего офиса. Техника базируется во дворах у сотрудников.

Подробнее об этом читайте здесь>>