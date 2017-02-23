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Глава Очамчыры показал здание будущего офиса "Черноморэнерго"

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© Sputnik. Владимир Бегунов

Глава Очамчырского района Хрипс Джопуа показал премьер-министру Абхазии Беслану Барциц здание, которое решено передать компании "Черноморэнерго" под офис.

Комиссия осмотрела здание. Когда-то в нем были Дом быта и баня, сейчас оно стоит без окон, без дверей. Его нужно восстанавливать.

Сейчас у "Черноморэнерго" нет в Очамчыре своего офиса. Техника базируется во дворах у сотрудников. 

Подробнее об этом читайте здесь>>

Теги:
Абхазия


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