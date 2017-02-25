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Переехавшая из США в Китай панда Бао Бао полакомилась бамбуком

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(0:32 / 3.45Mb / просмотров видео: 77)
РИА Новости.
© РИА Новости.

Большая панда Бао Бао обживается на новом месте в центре больших панд города Чэнду в провинции Сычуань. Ее доставили в Китай из США 21 февраля.



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Переехавшая из США в Китай панда Бао Бао полакомилась бамбуком
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