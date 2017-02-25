Переехавшая из США в Китай панда Бао Бао полакомилась бамбуком

Ремонт деривационного тоннеля, который связывает Джварское водохранилище с генерацией, расположенной на территории Абхазии, планируют начать в феврале 2018 года.
Футбольный матч с участием летающих беспилотников состоялся в рамках международной выставки спортивных развлечений и досуга в Южной Корее. Смотрите на видео, как проходила игра.
Что знают жители Абхазии о бывшей советской республике Литве, узнавали корреспонденты Sputnik у прохожих в Сухуме.
Специально для читателей Sputnik Абхазия студенты Абхазского многоотраслевого колледжа в лабораторной комнате готовили блинчики.