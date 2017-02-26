Трехмесячная медведица училась у мамы копать землю в зоопарке Мюнхена

Прямая трансляция с международного вокального конкурса "Ты супер!" — совместного проекта телеканала НТВ и международного информационного агентства Sputnik.
В Великобритании ученые научили играть в футбол шмелей - 50 шмелей учили располагать маленький желтый мячик в отмеченный на учебном поле кружок. В награду за "забитый гол" насекомые получали подслащенное лакомство.
Большая панда Бао Бао обживается на новом месте в центре больших панд города Чэнду в провинции Сычуань. Ее доставили в Китай из США 21 февраля.
Ремонт деривационного тоннеля, который связывает Джварское водохранилище с генерацией, расположенной на территории Абхазии, планируют начать в феврале 2018 года.