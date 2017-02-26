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Трехмесячная медведица училась у мамы копать землю в зоопарке Мюнхена

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(1:10 / 7.71Mb / просмотров видео: 25726)
Associated Press
Associated Press

Трехмесячная дочка полярной медведицы Джованны из мюнхенского зоопарка впервые покинула закрытый вольер и предстала перед посетителями. Смотрите на видео, как малышка играла на свежем воздухе.



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Трехмесячная медведица училась у мамы копать землю в зоопарке Мюнхена
Трехмесячная медведица училась у мамы копать землю в зоопарке Мюнхена
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