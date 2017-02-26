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Пингвины на матче НХЛ: кадры с арены

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Матч проходил между командами "Филадельфия Флайерз" и "Питтсбург Пингвинз", символом которой является пингвин, и закончился победой "пингвинов" со счетом 4:2.

Перед началом матча НХЛ на лед вышли семь пингвинов из городского зоопарка, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт лиги.



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