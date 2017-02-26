Пингвины на матче НХЛ: кадры с арены

Перед началом матча НХЛ на лед вышли семь пингвинов из городского зоопарка, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт лиги.
Перед началом матча НХЛ на лед вышли семь пингвинов из городского зоопарка, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт лиги.
Трехмесячная дочка полярной медведицы Джованны из мюнхенского зоопарка впервые покинула закрытый вольер и предстала перед посетителями. Смотрите на видео, как малышка играла на свежем воздухе.
Прямая трансляция с международного вокального конкурса "Ты супер!" — совместного проекта телеканала НТВ и международного информационного агентства Sputnik.
В Великобритании ученые научили играть в футбол шмелей - 50 шмелей учили располагать маленький желтый мячик в отмеченный на учебном поле кружок. В награду за "забитый гол" насекомые получали подслащенное лакомство.
Большая панда Бао Бао обживается на новом месте в центре больших панд города Чэнду в провинции Сычуань. Ее доставили в Китай из США 21 февраля.