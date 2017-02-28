Извержение вулкана Этна: кадры фонтанов лавы

Абхазию на проекте "Ты супер!" представляет 11-летняя Валерия Адлейба, воспитанница Очамчырской школы-интерната.
В следующем учебном году откроется после шестилетней реконструкции сухумская школа № 3 имени Юрия Воронова.
Матч проходил между командами "Филадельфия Флайерз" и "Питтсбург Пингвинз", символом которой является пингвин, и закончился победой "пингвинов" со счетом 4:2.
Трехмесячная дочка полярной медведицы Джованны из мюнхенского зоопарка впервые покинула закрытый вольер и предстала перед посетителями. Смотрите на видео, как малышка играла на свежем воздухе.