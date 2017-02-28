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Извержение вулкана Этна: кадры фонтанов лавы

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(0:37 / 4.88Mb / просмотров видео: 421)
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Извержение самого высокого в Европе вулкана Этна - ночные планы фонтанов лавы из одного из кратеров.



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