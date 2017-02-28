Что знают об Абхазии в Южной Осетии

В Южной Осетии об Абхазии знают почти все жители страны. Цхинвальцы сказали, что считают Абхазию братской республикой и желают ей успехов и процветания, сообщает Sputnik Южная Осетия.
В Южной Осетии об Абхазии знают почти все жители страны. Цхинвальцы сказали, что считают Абхазию братской республикой и желают ей успехов и процветания, сообщает Sputnik Южная Осетия.
Конкурс на лучшее освещение банковской деятельности в СМИ Абхазии продлится с 1 марта по 31 декабря 2017 года.
Абхазию на проекте "Ты супер!" представляет 11-летняя Валерия Адлейба, воспитанница Очамчырской школы-интерната.
Извержение самого высокого в Европе вулкана Этна - ночные планы фонтанов лавы из одного из кратеров.
В следующем учебном году откроется после шестилетней реконструкции сухумская школа № 3 имени Юрия Воронова.