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Что знают об Абхазии в Южной Осетии

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(2:12 / 14.12Mb / просмотров видео: 98)
SputnikРуслан Тадтаев
© Sputnik. Руслан Тадтаев

Что знают в Южной Осетии об Абхазии выяснили корреспонденты Sputnik Южная Осетия.

В Южной Осетии об Абхазии знают почти все жители страны. Цхинвальцы сказали, что считают Абхазию братской республикой и желают ей успехов и процветания, сообщает Sputnik Южная Осетия.



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